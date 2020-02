Oropa 2020, concorso per giovani artisti alla parrocchia di San Biagio

In occasione della 5° incoronazione della Madonna d’Oropa la comunità e la parrocchia di San Biagio intendono realizzare un’opera d’arte ispirata al tema “Regina del Monte d’Oropa prega per noi”, e caratterizzata da due finalità: per i credenti rappresentare la Madre del Figlio, per la totale accettazione della volontà divina e l’umiltà del suo quotidiano assurta a Regina dell’Universo; e per i non credenti esprimerla come una donna del suo tempo che dicendo “SI” all’accoglienza di una nuova vita compie con fiducia il dono di sé e si trasforma nella donna di ogni tempo.

L’opera deve essere espressione del luogo e costituire un legame di continuità tra il nucleo storico del Vernato, coincidente con il territorio parrocchiale e dove sono già presenti rappresentazioni della Madonna d’Oropa, e la zona di più recente formazione; e deve essere un segno di coesione della comunità sotto “il mantello della stessa Regina”, e rappresentare in chiave moderna il culto del popolo biellese verso la Madonna d’Oropa. Per quese ragioni sono stati scelti come luogo di realizzazione i giardini Padre Brevi di Via Pajetta: l’opera dovrà essere ben visibile dalla strada, quindi situata preferibilmente verso via Pajetta.

L’opera, di arte contemporanea e con titolo proposto dall’artista (fermo restando il riferimento al tema del bando), potrà essere realizzata con tecniche e materiali liberamente scelti, purché non sia di pericolo e di ostacolo, data la sua ubicazione su spazio pubblico, e purché vengano assicurate un altezza massima di 2,5 metri, caratteristiche di assoluta stabilità, durata e resistenza nel tempo.

Queste le modalità del concorso, che è gratuito e riservato a giovani artisti, tra i 18 e i 35 anni. La modustica di iscrizione si può scaricare dal link https://www.sanbiagio.biella.it/index.php/sx-concorso-modulistica .

Gli artisti interessati, che devono essere in grado di realizzare l’opera in proprio, devono inviare a parrocchia@sanbiagio.biella.it (con oggetto: Concorso parrocchia di San Biagio Biella) il modulo di iscrizione compilato con i relativi dati entro e non oltre martedì 3 marzo 2020. Inoltre, entro il 3 aprile 2020, è necessario consegnare i seguenti documenti presso la parrocchia di San Biagio di Biella (Via Fratelli Rosselli 11) negli orari di segreteria (dal lunedì al venerdì tra le 9 e le 11.30): un elaborato grafico dell’opera da realizzare in formato A3; una cartella (A4) dove indicare la didascalia dell’opera: (titolo, tecnica, dimensioni e materiali) e l'eventuale testo illustrativo dell’opera in concorso; una seconda cartella (A4) dove indicare: una stima del costo dell’opera e della sua posa, l’esatta collocazione nel giardino Padre Brevi, una breve biografia/curriculum vitae dell’autore. I costi di spedizione e consegna dei documenti/bozzetti sono totalmente a carico dell’autore: non è prevista la restituzione agli dei bozzetti delle opere presentate per il concorso.

Le opere in concorso verranno valutate da un’apposita giuria. I bozzetti selezionati saranno esposti all’interno della Chiesa di San Biagio dal 12 al 26 aprile. La giuria selezionerà l’opera vincitrice tenendo conto dell’attitudine al tema e alle caratteristiche sopraindicate, oltre che al costo dell’opera stessa, e provvederà alla posa dell’opera e al rimborso dei materiali. Il vincitore del concorso sarà annunciato i primi giorni di maggio. L’inaugurazione dell’opera e la premiazione dell'autore avverrà nel giardino “Padre Brevi” l’8 Settembre 2020.

Per Informazioni: parrocchia di San Biagio di Biella, Via Rosselli 11 (Tel: 015403172 ; mail parrocchia@sanbiagio.biella.it).