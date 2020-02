Le maschere invadono Biella e Palazzo Oropa: Su il sipario sul Carnevale 2020 FOTO e VIDEO

Si è alzato ufficialmente oggi pomeriggio, 8 febbraio, il sipario sul vasto programma del Carnevale 2020 a Biella. Dalle 14,30 la sfilata della banda musicale con le numerose maschere presenti ha colorato la città: colori sgargianti, vestiti ben curati e tanta allegria hanno accompagnato il corteo partito da Piazza del Monte in Riva e giunto al Centro Commerciale I Giardini di via Lamarmora passando da via Italia. Qui i bambini si sono divertiti e hanno gustato una buona merenda insieme.

Alle 17, poi, le maschere hanno invaso Palazzo Oropa e la sala del consiglio comunale per la tradizionale e divertente consegna delle chiavi della città dalle mani del sindaco Claudio Corradino ai personaggi biellesi Gipin e Catlina: "Era ora che mi dessi le chiavi della città - ha scherzato il Gipin rivolto al primo cittadino - Lo aspettavano tutti: almeno per qualche settimana la nostra Biella non farà figure del menga sui Telegiornali".

Dopo di lui la parola al Cucu, grande mattatore della serata, che come sempre ha intrattenuto i presenti scherzando in particolare sulle vicende politiche che negli ultimi mesi hanno reso "famoso" il capoluogo laniero. Insieme al sindaco Corradino anche gli assessori Barbara Greggio, Isabella Scaramuzzi e Massimiliano Gaggino. Presente alla cerimonia di consegna delle chiavi anche il parlamentare Roberto Pella. Corradino ha poi elencato alcune delle sue maschere preferite, tra cui Arlecchino con cui ha scattato una foto. La manifestazione proseguirà domani, 9 febbraio, con la fagiolata al Vandorno e il laboratorio "A Carnevale ogni riciclo vale" al Museo del Territorio.

Ecco il programma completo del Carnevale 2020 a Biella:

Lunedì 10 febbraio

Bal dal lunes La Peschiera di Valdengo

ore 21.30 Serata in compagnia delle maschere piemontesi

Venerdì 14 febbraio

Chiavazza

Teatro Parrocchiale ore 21 Spettacolo teatral-carnevalesco “Cucu innamorato da 50 anni”, a seguire consegna delle chiavi – Ingresso libero

Sabato 15 febbraio

Karneval Runore 15.30 Piazzale Casalegno Centro Commerciale I GIARDINI - Iscrizioni su www.biellasport.net – infoline: 335 6225193

Chiavazza Teatro Parrocchiale ore 20 Dinner e show con lo spettacolo di Paolo Drigo “Ladro dai 1000 volti” - Per info e prenotazioni tel. 339 3248474

Domenica 16 febbraio

Riva Piazza S. G. Bosco ore 12 Fagiolata benefica Chiavazza Piazza XXV Aprile

ore 14 Sfilata allegorica Cossila S. Grato Campo Sportivo Strada Garella

ore 14.30 Fagiolata benefica

Vernato Thes via Ivrea ore 14.30 Fagiolata benefica

Giovedì 20 febbraio

Chiavazza Teatro Parrocchiale ore 11 e ore 14.30 Incontro riservato ai bambini delle scuole elementari di Chiavazza con il Cucu

Venerdì 21 febbraio

Festa in Piazza nel borgo storico di Biella Piazzo ore 20 Piazza Cisterna

Sabato 22 febbraio

Carnevale dei bambini nel Borgo storico di Biella Piazzo

ore 14.30 Piazza Cisterna Vernato Thes Centro incontro Vernato

ore 21 Serata danzante con l’Orchestra Elisa dei Blue Dream, il Conte del Thes e la Bela Ginevra

Domenica 23 febbraio

Chiavazza Piazza XXV Aprile

ore 14 Fagiolata benefica e Carnevale dei bambini Pavignano Centro sportivo di via Rappis

ore 14.30 Carnevale dei bambini con giochi e merenda

Lunedì 24 febbraio

Vernato Thes Centro incontro Vernato ore 15 Carnevale dei bambini con animazione e merenda

Chiavazza Teatro Parrocchiale ore 21.30 Bal dal lunes con l’Orchestra di Paolo Drigo e la partecipazione delle maschere biellesi

Domenica 1 marzo

Piazzo Piazza Mario Cucco ore 12 Fagiolata benefica