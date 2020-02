A Strona la raccolta fondi per i lavori in chiesa

A settembre è stato comunicato il contributo di 45.561 euro per coprire una parte delle spese, il costo totale infatti ammonta a 65 mila euro. Mancano ancora 19.526 euro a carico della parrocchia.

"Per questo ci rivolgiamo a tutte le persone amiche e generose chiedendo la collaborazione, aiuto e sostegno per poter portare a termine il pagamento della cifra restante - scrive padre Luca Arzenton -. Come aiutarci? Offrendo il tuo legnetto. Il “legnetto” consiste in una tua offerta libera che puoi consegnare al parroco oppure direttamente sul conto corrente della Parrocchia Natività di Maria Strona, al seguente IBAN: IT 47 W 06090 44890 000014255417 specificando il nome e la causale “offerta per l'impianto termico”.