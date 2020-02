Manutenzione SP 512, Patelli: "Necessario tavolo di lavoro per reperire i fondi"

Riceviamo e pubblichiamo:

"SP 512 "Tracciolino" da Oropa Santuario alla località Bossola di Graglia. Questa strada, la cui realizzazione iniziò negli anni '50, rappresenta, per la sua quota altimetrica (intorno ai 1000 metri s.l.m.) e per la sua estesa (superiore ai 17 km), un "unicum" nel suo genere nell' intero panorama europeo. Percorrendolo ci permette una vista della pianura che spazia dal Biellese al Vercellese ed al Novarese con un'apertura sull'arco Alpino che va dalle Alpi Retiche (gruppo dell'Adamello) alle Alpi Cozie (Monviso).

Inoltre, oltre a rappresentare un formidabile mezzo di attrazione turistica, si presta come "via di fuga" in direzione ovest dal Santuario di Oropa nell'eventualità che la S.P. 144 Biella-Oropa dovesse essere chiusa per un qualsiasi motivo. Parallelamente a questi aspetti positivi la strada si trova attualmente in condizioni di scarsissima, se non del tutto assente, manutenzione; come si può evincere dalle fotografie, sono assolutamente necessari interventi di: pulizia e ripristino delle cunette e degli attraversamenti per lo scolo delle acque, ripristino di guardrail e ringhiere ove presenti e con aggiunta di altri ove necessari, ripristino e consolidamento dei muri e muretti di contenimento a monte e delle opere d'arte (soprattutto in c.a.) a valle, fresatura (ove non addirittura scarifica profonda) dei tappeti di usura che negli anni si sono sovrapposti e della sovrastruttura stradale gravemente ammalorati per lunghissimi tratti.

Quindi, ai fini di preservare questo patrimonio del nostro territorio ed in vista di una eventuale visita papale al Santuario in occasione del centenario della Incoronazione della Madonna Nera, propongo l'istituzione di un tavolo di lavoro al quale tutti noi rappresentanti delle istituzioni e degli enti ci si coordini ai fini di, ognuno per la propria parte, reperire i fondi necessari per l'esecuzione di lavori non più procrastinabili nel tempo".