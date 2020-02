Il mese più romantico dell’anno: Da Relais Santo Stefano a febbraio ci si regala l’amore e il benessere

Per il mese più romantico di tutti, quale miglior regalo se non amore e benessere per sé stessi e per la persona amata?

Febbraio è amore da Relais Santo Stefano, con tre pacchetti dedicati a questo mese, quello di San Valentino e chi vuole regalarsi un momento di relax in ottima compagnia: il “Pacchetto Relax Prodigioso” comprende 1 una notte in una Suite Spa, con colazione a buffet, 1 cena per due persone con aperitivo placé e menù consigliato dallo chef, 1 ingresso per due persone al percorso Wellness, SPA NUXE di 2 ore, 2 massaggi NUXE da 1 ora e 15 minuti a scelta, 2 “Zero Gravity Gong” e il vantaggioso sconto del 20% su ulteriori trattamenti Spa Nuxe.

Il secondo pacchetto, “Emozioni Romantiche”, permette di accedere ad 1 trattamento da 15 minuti in due (a scelta), 2 trattamenti da 45 minuti in due (a scelta); 1 cena per 2 persone presso il Ristorante con menù di 3 portate.

Infine il pacchetto “Charismatic Spa”, che comprende 1 ingresso per 2 persone al percorso Wellness Spa Nuxe di 2 ore, abbinato a 30 minuti di massaggio (a scelta tra testa, piedi, schiena) in coppia, 1 cena per due persone su consiglio dello chef con tre portate.

Inoltre, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio, un’esplosione di gusto grazie al menù di San Valentino. Millefoglie di trota salmonata, patata viola, salsa allo yogurt, finocchietto e lime, oltre a cosciotto d’anatra 64 gradi, riduzione al vin brulé, purea di topinambur e carciofi croccanti e un dessert “da leccarsi i baffi”, sono solo alcuni dei piatti proposti dallo chef del ristorante del Relais.

Una promozione speciale per il Weekend di San Valentino, con apertura della Spa fino alle 22.30, e molto altro vi aspettano questo febbraio al Relais Santo Stefano in Via Giuseppe Garibaldi 5 a Sandigliano.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: 015 691470 – spanuxe@relaissantostefano.com - www.relaissantostefano.com