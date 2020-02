Viverone, sostituzione delle barriere di sicurezza sulle provinciali

Cantieri aperti da mercoledì 5 febbraio sulle strade provinciali che attraversano il Comune di Viverone, dove si stanno eseguendo lavori di rimozione e sostituzione delle barriere di sicurezza danneggiate a seguito di incidenti stradali.

In particolare, gli interventi sono in corso al km 15+800 della Strada Provinciale 228 del Lago di Viverone, ed al km 0+700 della provinciale 420 per Alice Castello, dove, fino al 15 marzo, dalle 8 alle 18, il limite di velocità sara di di 30 km/h, e la circolazione sarà limitata da restringimento di carreggiata oppure senso unico alternato.