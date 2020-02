Presentazione del 13 febbraio in biblioteca, Biella Antifascista: "La strumentalizzazione delle foibe"

Riceviamo e pubblichiamo: "Le affermazioni di alcuni esponenti di Fratelli di Italia, tra cui Delmastro, sono la chiara riprova che ci sia una parte di Italia che non vuole fare i conti con la storia e in particolare con quella che riguarda il mondo politico da cui proviene.

La risposta di Delmastro oltre a non rispondere nel merito dei dubbi sollevati nel nostro comunicato riesce a utilizzare concetti come "pulizia etnica", attuando una mistificazione della realtà che serve solo a lui e alla sua compagnia di nostalgici per nascondere l'unica e vera pulizia etnica che c'è stata nel nostro continente durante il Novecento: quella perpetrata dai nazifascisti.

Non ci stupisce affatto che una maggioranza che si è rifiutata di dare la cittadinanza onoraria alla Segre, si affidi agli eredi dei suoi carnefici per far raccontare una delle pagine più complesse della storia d'Italia.

Emanuele Merlino, l'ospite voluto dal comune sotto spinta di Delmastro, non è uno storico, non ha alcun titolo per parlare di quelle pagine di storia, ma basterebbe una breve ricerca su google per scoprire la sua provenienza: la destra irredentista (basti aprire il sito del comitato 10 febbraio per scoprire la loro volontà di parlare della "millenaria italianità dell'adriatico orientale"), ma anche i numerosi rapporti con CasaPound (sì proprio quel gruppo politico che nega l'olocausto).

La vicinanza al fascismo di Merlino, del terzo o del secondo millennio, trasuda fin dalle prime vignette e balloon del suo libro, dedicati alla storia dell’Istria, esposta con le omissioni e i falsi storici tipici della vulgata fascista: il passato mitico puramente italico con la presenza slava, pur millenaria, completamente rimossa, la rappresentazione di un plebiscitario anelito all’Italia - mostrando dunque come entusiastica e spontanea quella che fu in molti casi un’italianizzazione forzata e una snazionalizzazione violenta.

Insomma il solito pasticcio fascista che mischia imperialismo, razzismo, irredentismo oltranzista e vittimismo.