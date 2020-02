“Chi si ama, si coccola in Armonia”: A San Valentino una cena romantica da Armonie in Corte

Il prossimo appuntamento da Armonie in Corte, che da quest’anno ha deciso di allietare i suoi clienti con cene dedicate a temi e festività, è dedicato all’amore.

Amore non solo tra fidanzati o tra marito e moglie, ma anche per il buon cibo.

Armonie in Corte il 14 febbraio dà il suo benvenuto agli innamorati, presentando un evento enogastronomico esclusivo per trascorrere una serata speciale in compagnia del buon mangiare.

Un San Valentino che celebra il gusto, grazie ad un ricco menù con piatti studiati e appositamente preparati per poter rendere ogni assaggio un’esperienza sensoriale unica. Tra i piatti proposti troviamo il risotto alla burrata con riso S. Andrea di Baraggia DOP, gocce di limone, polvere di liquirizia e melograno, la tartare di fassona con melanzana e cioccolato, il Carpaccio di anatra con salsa agra, e molto altro, il tutto accompagnato dai vini dell’Azienda Agricola B.E.S – Bere e Sognare.



Per conoscere l’intero menù, è possibile visitare la sezione del sito dedicata agli eventi: www.ristorantearmonieincorte.com/153/eventi





Le prenotazioni sono gradite entro il 12 febbraio 2020.

Per maggiori Informazioni sul menù e i costi , e prenotazioni:

prenotazioni@armonieincorte.it - tel. 351-5020607

www.ristorantearmonieincorte.com