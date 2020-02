Nuovo progetto dell’associazione di genitori Insieme per crescere a Strona

A Strona l’associazione dei genitori “Insieme per crescere” lancia una nuova proposta in collaborazione con il Comune. Il sodalizio ha intenzione di lanciare il progetto “Uguali o diversi” che prevede un laboratorio d’espressione teatrale da mettere in atto durante il periodo scolastico e che consiste in 15 incontri di circa 40 minuti per ogni classe della scuola Primaria di Strona con un’esperta del settore. Il progetto ha un importante obiettivo: il raggiungimento, per i ragazzi coinvolti, di una maturità personale con il superamento di timidezze e arroganze, oltre alla crescita umana, culturale e all’imparare a stare insieme.