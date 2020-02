Sala Biellese: Avviso per partecipare alla variante del Piano Regolatore

In materia di Piano Regolatore Generale Comunale la legge prevede la partecipazione democratica della cittadinanza al processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano.

In ossevanza a tale norma, il Comune di Sala Biellese, che ha in programma la terza variante parziale al piano regolatore, ha pubblicato un avviso in base al quale i cittadini interessati possono presentare all'ufficio protocollo comunale, una dichiarazione di intenti relativa alla variante entro il termine tassativo del 2 marzo. Il modulo di tale dichiarazione può essere ritirato presso gli uffici comunali negli orari di apertura, oppure scaricato dal sito internet istituzionale.

Le dichiarazioni di intenti presentate dai cittadini non saranno vincolanti per l'Amministazione Comunale, che si riserva di valutare la fattibilità degli interventi in considerazione della natura parziale e non strutturale della variante.