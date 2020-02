Miagliano, deliberata l'istanza per l'assegnazione degli alloggi Atc

Il Comune di Miagliano ha deliberato l’istanza - diretta al Settore delle Politiche di Welfare Abitativo della Regione Piemonte - finalizzata all’attribuzione di alloggi ATC a soggetti che svolgano azioni di mediazione dei conflitti e custodia sociale, unitamente al vincolo di gestione manutentiva degli immobili e aree di edilizia sociale.

La norma - disciplinata dalla legge regionale 17/02/10 n.3 art.21 – che prevede una “Riserva di alloggi per l’accompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti” è stata modificata con il recente D.G.R. del 4 ottobre 2019, introducendo nuovi criteri di assegnazione e indirizzi applicativi. La variazione porta la firma dell’Assessore Regionale Chiara Caucino che solo qualche mese fa era stata in visita proprio nel Comune di Miagliano, per valutare le problematiche e lo stato manutentivo della struttura ATC ubicata nel paese.

"I principi del modificato dettato normativo – dichiara il Sindaco Mognaz – sono assolutamente condivisibili, sono ispirati dal buon senso andando a mitigare fenomeni di discrezionalità amministrativa e perseguendo nel contempo l’interesse pubblico; queste le ragioni per cui ci siamo immediatamente attivati inviando istanza alla Regione Piemonte.

Non dimentichiamo – aggiunge il Primo Cittadino - che questa tipologia di alloggi viene assegnata, seppur per periodi temporanei e comunque legati a soddisfare progettualità specifiche, a soggetti individuati al di fuori dei criteri e delle graduatorie per l'accesso all'edilizia sociale. Sono pertanto convinto che l’introduzione di parametri maggiormente selettivi, il monitoraggio centralizzato dei progetti avviati da parte della Regione oltre al contestuale vincolo di svolgimento di azioni di salvaguardia ed alla tutela del patrimonio abitativo pubblico, non possano che condurre ad una maggior efficienza e controllo.

Gli amministratori rimangono ora in attesa della determina autorizzativa dirigenziale regionale, per poter dare avvio al progetto; un altro piccolo passo mirato quindi a migliorare il benessere e la coesione all’interno della struttura ubicata nel paese di Miagliano".