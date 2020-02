Nuovi spogliatoi Villaggio Lamarmora, i genitori degli atleti: "Inizia un'altra storia"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Nei giorni scorsi, con la certificazione di agibilità rilasciata dal Comune di Biella, sono stati consegnati all'APD Villaggo Lamarmora i nuovi spogliatoi, con qualche incomprensibile mese di ritardo a causa di un allacciamento del gas metano, ma ci siamo, finalmente.

Spogliatoi nuovissimi con un corredo tecnologico di avanguardia per la produzione di acqua calda ed energia elettrica. l bambini della società Villaggio Lamarmora potranno continuare a frequentare numerosi il nostro impianto senza doversi cambiare in una baracca.

Le squadre della nostra Società potranno finalmente giocare le partite casalinghe senza dover pagare multe salate per l'indisponibilità di spogliatoi... decenti. Quando termineranno i lavori di costruzione del nuovo campetto di allenamento in sintetico, che ci assicurano di prossima fattura, il quartiere avrà finalmente a disposizione un centro sportivo di prim'ordine che potrà accogliere i bambini e le bambine del quartiere e non solo, continuando a svolgere quel ruolo di carattere sociale che è tipico delle società che operano, e hanno operato, nel nostro quartiere.

Come genitori degli atleti ci preme sottolineare che questa nuova struttura dispone anche di autonomi spogliatoi femminili dotati di tutti i servizi e con entrate separate. Sarà così possibile ospitare, senza patemi d'animo per i genitori, partite con squadre miste come previsto dalle normative della federazione calcio. Ci pare una risposta concreta e all'avanguardia, forse la prima nel Biellese, alle richieste femminili di praticare questo bellissimo sporti in perfetta sintonia con l'esplosione a livello nazionale, a seguito delle gesta della Nazionale Italiana Calcio Femminile.

Vorremmo ringraziare l'ex Sindaco Marco Cavicchioli, promotore e papà di questo cambiamento radicale, che ha risposto alle attese del quartiere, della società sportiva, dei tanti praticanti che hanno calcato in questi anni il nostro campo sportivo. Il progetto era stata inserito fra le priorità della sua Amministrazione ed è stato impostato, realizzato e finanziato con la partecipazione degli assessori Valeria Varnero, Diego Presa e Sergio Leone, che hanno sempre avuto un occhio di riguardo per il nostro quartiere. Un ringraziamento particolare alla ASD Villaggio Lamarmora e al suo presidente Danilo De Cesco per aver tenuto duro in quest'anno difficile, cercato e trovato soluzioni per non disperdere un capitale umano e sociale importante.

Un appello ai tanti amici sparsi in città e nel Biellese, ma che hanno calcato in gioventù il terreno di via Cavaglià vestendo con onore la maglia rossoverde: venite a trovarci, ad ammirare i i nuovi impianti, a dare una mano per un rilancio in grande stile della nostra Associazione Sportiva, ricordando che quest'anno scocca il 60esimo anniversario dalla fondazione della prima società sportiva (VS Villaggio Larmora) e dell'utilizzo del campo e delle vecchie strutture ora demolite. Vi attendiamo numerosi".