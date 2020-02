L'Under 18 Bfb alla fase titolo

Le ragazze dell'Under 18 del Basket Femminile Biellese, dopo un'entusiasmante fase di qualificazione, volano alla seconda fase e giocano per il titolo regionale. Classificatesi nel proprio girone alle spalle di Castelnuovo Scrivia, squadra che annovera giocatrici anche nel roster di serie A, hanno avuto la meglio su compagini di tutto rispetto come Vercelli e Aosta, ma soprattutto sulle corazzate Venaria e Casale. L’ultima partita, in programma a Casale Monferrato venerdì 31 gennaio, ha visto le ragazze biellesi in formazione assai corta, anche a causa della contemporanea trasferta della squadra Under 16 a Saluzzo. +

Tuttavia, le ragazze di coach Toso, che hanno autonomamente deciso di scendere in campo con al braccio un simbolo di lutto in ricordo della recente scomparsa di Kobe Bryant, non si sono certo perse d’animo ed hanno affrontato la partita con grande ritmo, chiudendo l’incontro con il punteggio di 72-29, in totale sicurezza. Il cammino della squadra biellese in questo avvio di stagione è stato davvero positivo. Se si esclude infatti Castelnuovo Scrivia, compagine attrezzata per le finali nazionali con atlete di grande spessore, le nostre ragazze si sono rivelate superiori a tutte le altre avversarie, fornendo prestazioni via via più efficaci, soprattutto in trasferta.

Vogliamo ricordare, in particolare, la partita di Venaria, affrontata con grande coraggio pur in condizione di oggettiva emergenza a causa di molte defezioni, e conclusa con una brillantissima vittoria i cui effetti si specchieranno anche nella seconda fase, nella quale si porteranno in dote i punti in classifica già conquistati con le altre squadre qualificate. Il gruppo di ragazze, oggi ben guidate dal coach Alessandro Toso, è cresciuto nel tempo, dopo la conquista della Coppa Piemonte Under 16 nel 2018 e di quella Under 18 nel 2019 (ottenute sotto la guida tecnica di coach Tommaso Bruno), attraverso una sempre maggiore coesione ed una indubbia maturazione tecnica.Anche in questo avvio di stagione, top scorer è risultata Annika Ricino, ben assistita da Giulia Dovana e Serena Celleghin, capaci anche di recuperare un buon numero di rimbalzi, e da Francesca Guzzon, che nel ruolo di playmaker ha ben guidato le compagne, fornendo anche solide prestazioni difensive.

Brave anche Alessandra Furno, Marianna Viola e Virginia Rossi, e non di meno Eleonora Gracis. Utile anche il contributo di Elisa Gentile e Ylenia Zanforlini, oltre che delle altre ragazze Under 16 Lorena Arco, Soha Habti e Sofia Peretti. Da lunedì 10, con la lunga trasferta di Cuneo, scatterà la fase titolo. Biella dovrà affrontare oltre a Cuneo, campionessa in carica, anche Moncalieri, formazione ricca di giovani interessanti che stabilmente giocano in serie C, e Lapolismile Torino. Entrare tra le prime quattro, significherebbe partecipare al raduno nazionale in Umbria, primo passo verso le Finals nazionali. In bocca al lupo alle giovani biellesi che sono, non solo biglietto da visita del territorio, ma testimoni di quanti progressi stia facendo il basket rosa biellese.