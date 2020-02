Karate, ricco bottino per Ippon 2 al trofeo Lis e al trofeo Csen

Una domenica di grandi soddisfazioni, il 2 febbraio, per gli atleti della Ippon 2 guidati dal maestro Feggi, che hanno brillato sia in Veneto a Ponte di Piave al Trofeo LIS, sia a Borgosesia al Trofeo CSEN.

Quattro medaglie d'Oro, una d'Argento e due di Bronzo, è il ricco il bottino conquistato alla gara Interregionale tenutasi in Veneto, a cui hanno partecipato le migliori società del nord Italia e che ha avuto come madrina e padrona di casa, la campionessa del mondo Sara Cardin.

Si sono distinti classificandosi al 1°posto nelle rispettive categorie: Alessio Durante cat. Ju 55 kg., Jacopo Botosso cat. JU -61 kg, Alessandro Demargherita con l'oro sia nella cat Under 21 sia nella cat. Seniores fino a 67 kg. Axel Aglietti ha conquistato il° 2 posto nei Seniores e un 3° posto negli Under 21 fino a 67 kg.; 3° posto per Tommaso Barberis nella cat. Seniores fino 67 kg.

Ottima prova anche per Zanta Matteo che si è fermato ad un passo dal podio negli Ju 61 kg.

Nello stesso giorno a Borgosesia ottimi risultati per il resto della compagine biellese costituita da molti giovanissimi di cui alcuni, alla prima esperienza agonistica. Nella cat. Seniores 1°posto per Chiara Bagarin; nella cat. Cadetti, 1° posto per Elisa Merlin e Nelson Boggiani negli Esordienti, 2° posto per Ludovico Iacazio e 3° posto per Tasnim Nahhal nei Cadetti. Nella cat. Esordienti 3° posto per Maia Cisilino, Stefano Coppa, Greta Fontanelli e Filippo Mosca. Buone prove per Federico Lesna Tamellino e Ludovico Cardinale.