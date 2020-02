Il giovane Pietro Rodina convocato al raduno dell'Italia Under 18

Il giovane biellese Pietro Rodina compare nell’elenco dei convocati al raduno di Italia Under 18 che si terrà a Montichiari dall’11 al 13 febbraio in preparazione al primo impegno ufficiale del 2020. Il 14 marzo, gli Azzurrini affronteranno a Piacenza i pari età francesi. Meno di un mese più tardi sono attesi a Marcoussis (Francia) per il Sei Nazioni di categoria che metterà l’Italia a confronto con Scozia (3 aprile), Irlanda (7 aprile) e Inghilterra (11 aprile).