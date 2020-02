Gifflenga: Asd Velo Club 13, ecco le novità per il 2020

Si presenta al pubblico la formazione per l'anno 2020 della biellese Asd Velo Club 13. Tante le novità: un nuovo direttivo, nuove manifestazioni in progetto e nuovi ingressi di atleti. Le divise rosanero del team saranno presenti in diverse manifestazioni ciclistiche amatoriali sul territorio nazionale. Invariati gli obiettivi dell'ASD: al centro l'aggregazione sociale con finalità sportive. Un ringraziamento agli sponsor che anche quest'anno supporteranno le attività della squadra.