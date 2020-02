Cristina Patelli: "Entro luglio al via i lavori dell’elettrificazione"

Lo ha detto ieri il sottosegretario Traversi all’onorevole Patelli rispondendo a una sua interrogazione: “Terminata la progettazione definitiva si aprirà il cantiere. I lavori dureranno un anno”. Oggi (ieri per chi legge, ndr) in commissione trasporti il sottosegretario delle Infrastrutture e dei Trasporti ha risposto ad un’interrogazione che l’onorevole Cristina Patelli aveva depositato alcune settimane fa.

Il sottosegretario ha riferito sullo stato di avanzamento dei lavori e sui tempi per ottenere l’elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Santhià: “Il sottosegretario ha spiegato – racconta Patelli – che compatibilmente con quanto fatto sapere da Rfi, i lavori per l’elettrificazione della linea inizieranno entro il luglio di quest’anno e dureranno al massimo 365 giorni, per concludersi dunque entro la fine di luglio del 2021. Nei mesi che mancano da qui a luglio Rfi concluderà il progetto definitivo e intanto si sta approvvigionando dei materiali necessari, Per la realizzazione dell’opera saranno allestiti due cantieri, uno in prossimità della stazione di Santhià, l’altro a Biella”.

Conclude Patelli: “La linea attualmente è protetta con un sistema di supporto condotta (SSC) ma, a seguito dell’elettrificazione, verrà sostituito con il sistema di controllo della marcia del treno, denominato SCMT. Quest’ultimo interviene automaticamente nel caso in cui non vengano rispettati i limiti di controllo relativi alle condizioni dei segnali luminosi, alla velocità massima consentita della linea e alla velocità massima ammessa dal treno”.