Alunni ad alto potenziale intellettivo, una conferenza all’IIS Q. Sella per parlare di inclusione

Anche i più intelligenti possono avere problemi e difficoltà. Proprio per affrontare questo argomento, lo scorso 5 febbraio si è tenuta all’IIS “Q. Sella” una conferenza voluta dal dirigente scolastico, professor Giovanni Marcianò. Il dibattito si è svolto con la partecipazione della professoressa Maria Assunta Zanetti, dell'Università degli Studi di Pavia, Associato di Psicologia dello sviluppo, Direttore del Laboratorio italiano di ricerca e intervento sullo sviluppo del potenziale del talento e della plusdotazione, e della prof.ssa Valeria Fantino, Dirigente scolastica dell’I.C. “Centro Storico” di Moncalieri, Istituto capofila della Rete plusdotazione.

Il preside Marcianò, con l’organizzazione di questo incontro, ha voluto portare il tema all’attenzione dei docenti e dei genitori per stimolare il dialogo tra la scuola e le famiglie.

I ragazzi gifted ( definiti “ad alto potenziale intellettivo”, quando il loro Q.I. è al di sopra del valore 120 e “plusdotati”, quando è superiore a 129) possono, infatti, manifestare problemi a livello relazionale e/o difficoltà in alcune discipline.

Essere “plusdotato” non significa, quindi, avere una garanzia di successo nella vita, ma vuol dire possedere una struttura di ragionamento diversa da quella della maggior parte degli individui.

In Italia l’8% degli studenti è ad alto potenziale o plusdotato, ma spesso questa caratteristica non viene riconosciuta con tempestività e può quindi determinare le problematiche sopracitate che possono portare i ragazzi a insuccessi scolastici, emarginazione, fino a essere vittime di bullismo o ad abbandonare gli studi.

Per questo motivo, è fondamentale che famiglia e scuola collaborino al fine di garantire la piena inclusione di questi studenti nel gruppo dei coetanei e il loro benessere: solo in questa situazione la loro “dote” sarà adeguatamente valorizzata e diventerà una risorsa importante anche per il resto della classe.