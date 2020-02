Da Diamant Lux di Gaglianico illuminazione esterni, sconti e campagna rottamazione. Ecco le novità di febbraio FOTO

L’illuminazione della casa è molto utile se si vuole valorizzare gli ambienti, dai più tradizionali a quelli moderni; da Diamant Lux di Gaglianico anche gli esterni hanno molta importanza.Scegliere la giusta illuminazione da esterno è molto importante: illuminare ambienti come terrazzo o giardino, senza allontanarsi dallo stile del proprio arredamento, può essere la soluzione per ravvivare la propria casa, in qualsiasi stagione: sia d’inverno, venendo buio molto presto, che d’estate, per prolungare le serate in giardino.

Per questo motivo in previsione della bella stagione, Diamant Lux di Gaglianico propone numerose novità.Le lampade da esterni sono realizzate con materiali in grado di resistere agli agenti atmosferici e possono essere di diversi tipi a seconda di dove si vogliono posizionare, se a terra, in sospensione, o attaccati alle pareti e tutte rigorosamente a led.Faretti, lampade da terra, da parete e plafoniere: le numerosissime proposte di Diamant Lux vi aspettano nel negozio di Gaglianico, dove potrete trovare gli articoli di illuminazione per esterni e giardini a prezzi scontati.

Inoltre, solo per questo mese Diamant Lux di Gaglianico prolunga la campagna rottamazione, ampliandola anche alle luci da esterno: su ogni lampadario usato portato presso il negozio in via Cavour 74, e una spesa minima di 100€, verrà applicato uno sconto del 10% sull’acquisto del nuovo lampadario (escludendo dal totale le lampadine).

Nel caso di consegna di uno o più lampadari usati, lo sconto applicato sarà sempre del 10%, quindi non cumulabile in base ai lampadari ritirati.Piantane, lampadari, lumetti o lampade di ogni genere e dimensione, per acquistare con un vantaggioso sconto un qualsiasi articolo Diamant Lux e rendere la nostra casa bella sia dentro, che fuori.

Il punto vendita è aperto da martedì a sabato, 9:30-12:00 e 15:30-19:00, per ulteriori informazioni visitate il sito www.diamantlux.com o telefonate allo 015 543234.