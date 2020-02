Al via le lezioni di "Scrittura Creativa" all'Università popolare

L’Università popolare raddoppia quest’anno il corso di Scrittura Creativa con un ciclo di lezioni di approfondimento. Il 12 febbraio prenderà il via un secondo ciclo di lezioni dopo quello avviato nel mese di ottobre. Marco Conti, scrittore, e docente ormai da lunga data, ha previsto un nuovo itinerario di approfondimento al quale potranno accostarsi anche quanti hanno già frequentato negli anni scorsi il corso di base. Il tema è legato alle voci di alcuni dei personaggi più rilevanti nella storia del romanzo novecentesco. “Le voci, i personaggi” è il titolo prescelto per questi appuntamenti serali: ogni mercoledì alle 21 fino alla fine di aprile.

"Nel ‘900 il romanzo ha approfondito soprattutto la soggettività e l’identità del personaggio. Lo ha fatto con la psicanalisi e quindi tanto con Italo Svevo quanto con Philip Roth; ha avuto narrazioni straordinarie attraverso la testimonianza in prima persona e basta pensare a questo proposito a Primo Levi, ma anche sotto un altro profilo postmoderno al successo dei romanzi di Michel Houellebeq. In questo percorso – dice ancora il docente – le esercitazioni saranno poche e liberamente scelte. Lo scopo è prima di tutto confrontarsi con un tema che continua ad essere centrale nella scrittura". Le iscrizioni, alla segreteria Upb di via Delleani, 33 a Biella, sono aperte fino a mercoledì 12.