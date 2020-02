La Cassa integrazione non conosce "crisi": il 2019 ha portato con sé un aumento nel Biellese del 321%

Il Piemonte è stata la seconda regione per ore richieste di cassa integrazione, preceduta solo dalla Lombardia, L’andamento delle ore nel Biellese è più 321,6%, nel confronto annuale. Il 2019 si è chiuso con una sostanziosa crescita di ore di cassa integrazione rispetto all’anno precedente. Ciò non avveniva da tempo, dagli anni 2008/2009. "Purtroppo, si confermano le preoccupazioni espresse in questi mesi sullo stato di salute del sistema produttivo piemontese -commenta segretaria Uiltec Biella e Vercelli, Alessandra Ranghetti-, come confermano i dati relativi al saldo negativo. Nella nostra provincia l’incremento di ore si concentra sul settore dell’industria".

La crescita della cassa integrazione non è mai foriera di buone notizie, di fronte alle incertezze determinate dalla situazione politica ed economica internazionale, a cui si aggiungono i gravi rischi per la salute pubblica e il commercio mondiali derivanti dal Coronavirus sviluppatasi in Cina e i tragici incendi in Australia. Tutto questo, oltre a incidere notevolmente sul prezzo della lana, ci ricordano drammaticamente i pericoli che corre il nostro pianeta. "Possiamo solo alzare l’asticella del nostro impegno per un’industria sempre più sostenibile -conclude Ranghetti- che sappia elevare anche il livello creativo delle sue proposte. Tutto questo anche per meglio intercettare le richieste del mercato, sempre più condizionato dalla sensibilità delle giovani generazioni".

L’andamento delle ore nelle province piemontesi, nel confronto annuale, ha visto Biella davanti a tutte (+321,6%), seguita da Torino +31,2%, Novara +12,4%, Vercelli +5,2%, Alessandria -13,8%, Verbania -51,3%, Cuneo -51,3% e Asti -51,6%. Proprio Torino, con 22.927.687 ore, si conferma di gran lunga la provincia più cassaintegrata d’Italia, precedendo Roma (13.272.526) e Milano (13.071.925). A soffrire, soprattutto, è l'industria, con un aumento del 20,1% mentre sono in calo Edilizia -39,4%, Artigianato -82,8% e Commercio -31,7%.