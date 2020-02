Scontro tra due auto a Chiavazza: un neonato e una donna all'ospedale FOTO

Precauzionalmente il neonato è stato trasportato all'ospedale per controlli ma sta bene così come la 50enne anch'essa rimasta leggermente ferita. Il forte impatto tra le dua macchine, per una mancata precedenza all'incrocio tra via De Amicis e via Cucco, è avvenuto questa mattina, 7 febbraio, intorno alle 9,30. Da una prima ricostruzione, la 50enne a bordo di una Peugeot 207, percorrendo via De Amicis non avrebbe rispettato lo stop proprio mentre sopraggiungeva la Ford B Max condotta da una 30enne con a bordo il neonato ben saldo nel seggiolino apposito.

Saranno comunque i rilievi della Polizia locale a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. La donna e il piccolino sono stati visitati e poi trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano dai sanitari dell'ambulanza del 118.