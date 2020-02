Masserano - Incendio in borgata Rongio Superiore, stanotte un'anziana non dorme nel suo letto

Fumo molto fumo stava uscendo dal garage-ripostiglio di una vecchia casa a schiera in frazione Rongio Superiore a Masserano. La proprietaria 80enne, intorno alle 16,30 di venerdì 7 febbraio, spaventata si è rivolta ai vicini di casa che, una volta viste le fiamme, hanno immediatamente avvisato i Vigili del fuoco. Due squadre dei pompieri (Biella e volontari di Cossato) hanno lavorato per oltre due ore fino per debellare l'incendio e svuotare il locale da mobili in legno e altro materiale, ormai completamente bruciati.

Sono arrivati all'indirizzo anche i Carabinieri di Masserano nella persona del maresciallo Costanza Simone e di un suo collega. L'innesco del rogo potrebbe essere stato causato dal malfunzionamento di una stufa a legna. Fortunatamente la donna ha sentito un odore molto acre e notato il fumo, questo le ha permesso di scoprire, in breve tempo, l'incendio. In via precauzionale la stessa proprietaria questa notte dormirà a Biella, ospite di alcuni famigliari. La casa non dovrebbe aver subito danni tali da renderla inagibile ma la valutazione finale spetta al dirigente del Vigili del fuoco. L'incendio fortunatamente non ha intaccato le abitazioni adiacenti.