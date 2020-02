Arrestati due biellesi per spaccio di droga dalla Squadra mobile della Polizia

Un altro piccolo colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti. Due gli arrestati nella giornata di ieri, giovedì 6 febbraio, da parte degli uomini della Squadra mobile. Intorno alle 12,30, in Biella, i poliziotti hanno messo le manette ai polsi a L.R. di 63 anni e G.D. di 53, entrambi di Biella, residenti allo stesso indirizzo e con precedenti specifici, con l'accusa di detenzione di droga finalizzata allo spaccio.

Nelle vie della città, gli agenti hanno notato un uomo in particolare, il cui comportamento lasciava presagire al trasporto di sostanze stupefacenti. In realtà la perquisizione personale, non ha portato alla luce droga ma l'ulteriore accertamento nell'abitazione dello spacciatore, ha permesso alla Polizia di scoprire 7 grammi di cocaina suddivisa in 19 involucri, 8 di eroina, 1,8 di hashish, 300 euro in denaro contante, materiale per il confezionamento, un bilancino elettronico e la presenza di un altro uomo, anch'esso poi arrestato. Ad oggi L.R. e G.D. si trovano nel carcere di Biella in attesa di convalida. Il materiale e la droga sono stati sequestrati.