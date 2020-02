Bruno, dal degrado si è ristabilito ora gli piacerebbe una famiglia

Sei arrivato in canile una notte d'inverno... Faceva freddissimo e tremavi dal terrore e dal gelo... Portato via da una situazione di degrado gravissimo dove la tua vita valeva meno di zero... spaventato, con l'animo e la vita annientati.

Sono passati alcuni mesi e hai capito che il genere umano non è tutto uguale, hai iniziato ad avere fiducia e vai in passeggiata con lo sguardo di cane fiero quale sei, giovane e bellissimo, incrocio labrador. Bruno ha solo 2 anni, possibile inserimento con i suoi simili, si trova in provincia di Biella