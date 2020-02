Cossato: “Cyber bull”, la primaria Parlamento contrasta il bullismo con l’educazione alla cooperazione

In questi giorni la scuola primaria di Parlamento di Cossato si è soffermata sul tema del bullismo e del cyberbullismo, in occasione della giornata nazionale del 7 febbraio. Gli alunni e gli insegnanti della scuola hanno svolto alcune attività per comprendere quanto sia importante crescere rispettando regole, conseguendo valori e coltivando emozioni positive contrastando qualsiasi forma di violenza o approccio negativo nei confronti dell’altro.

Le classi prima e seconda hanno posto la loro attenzione sul tema creando uno slogan “Il bullo citrullo è un forte fasullo”, partendo dall’ascolto di una canzone dello Zecchino d’oro intitolata appunto “Bullo citrullo” e utilizzando dei calzini spaiati a terra per soffermarsi sul rispetto delle diversità; la classe terza ha affrontato il tema delle emozioni, attraverso giochi di ruolo e drammatizzando alcuni libri su questo argomento; la classe quarta ha aperto un dibattito sul tema della violenza, analizzando la figura del bullo e quella della vittima per tracciarne l’identità attraverso riflessioni personali e storie di cronaca, scrivendo alcune poesie e visionando filmati.

La classe quinta coinvolta nel Progetto Ops, già da alcune settimane, sta lavorando sul tema, attraverso brainstorming ed elaborati personali su ciò che hanno appreso in questo percorso e ciò che ha permesso di approfondire situazioni di vita reale e virtuale. “Gli alunni di quinta affermano inoltre di essere riusciti, grazie a cinque incontri, ad interpretare i sentimenti delle persone che ne sono vittime, altri bambini forse no, essendo un argomento difficile”. I bambini del plesso hanno anche realizzato dei braccialetti dal colore blu, simbolo di questa giornata, immagine di unione e cooperazione; queste sono le fondamenta per vivere al meglio nella nostra società, così come nella nostra scuola.