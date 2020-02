A Candelo arrivano i progetti di pubblica utilità per chi usufruisce del reddito di cittadinanza

Attività di pubblica utilità da svolgersi nel proprio Comune di residenza, rivolte a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza. Sono i progetti di utilità collettiva (PUC) previsti dal decreto ministeriale 149 del 22 ottobre 2019 per i quali, nei giorni scorsi, il comune di Candelo ha avviato i lavori.

Diversi gli ambiti di intervento: dal supporto nell'organizzazione di manifestazioni ed eventi alla tinteggiatura e pulizia straordinaria di ambienti; dalla riqualificazione di parchi, aree verdi e strade attraverso la raccolta di rifiuti abbandonati e la pulizia di spazi e luoghi comuni, fino alla pulizia e tinteggiatura degli edifici scolastici. I destinatari del reddito di cittadinanza potranno svolgere sino a 16 ore settimanali di lavoro e ciò non comporterà alcun costo per il Comune.

“La realizzazione di questi progetti - commenta l'assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo - è da intendersi come un'attività di restituzione sociale per coloro che ricevono un sostegno economico. Essi rappresentano una risorsa aggiuntiva per il nostro Comune, che potrà aumentare la forza lavoro senza sostenere costi per i cittadini. Sicuramente si tratta di progetti che rappresentano un'occasione di inclusione sociale non solo per i destinatari ma per tutti i cittadini candelesi”.