Viabilità e sicurezza, Destre Unite: "Un semaforo in via Lamarmora potrebbe aiutare"

Egr. Direttore,

le note diatribe e sciocchezze che coinvolgono il Comune di Biella negli ultimi tempi interessano poco alla gente comune che ogni giorno vive a Biella. Interessano molto di più i disagi delle strade (buche, marciapiedi rotti, strisce cancellate) alcuni già ereditati dalle vecchie amministrazioni.

Uno dei problemi emersi con ogni colore politico che ha governato la città in passato è il passaggio pedonale di Via Lamarmora (davanti ai giardini), strada molto frequentata in ogni ora del giorno dai pedoni e veicoli in transito. Proprio in questo tratto si sono avuti investimenti, basta verificare e vedere ogni giorni le migliaia di persone che attraversano per andare nei centri commerciali dal centro città e notare la pericolosità dei veicoli che si fermano anche in doppia fila, magari all'ultimo secondo.

Anni fa si era parlato di sotto passo, poi sopralevato, solo bailame senza riscontro, per avere consensi. Noi pensiamo che basterebbe un semaforo intelligente, almeno per prevenire e segnalare tempestivamente il passaggio pedonale. Un piccolo progetto che sarebbe un miglioramento per tutti i biellesi che almeno una volta l'anno attraversano questa zona della città".