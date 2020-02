Biella, politiche educative e staff del sindaco: un bando e un avviso per ricerca di personale

Sono stati pubblicati online su Amministrazione trasparente e Albo pretorio della Città di Biella due avvisi per ricerca di personale. Il primo riguarda il bando di mobilità volontaria per un posto da Istruttore direttivo amministrativo contabile – categoria D, da assegnare al servizio Politiche educative. Il bando scadrà il 9 marzo.

Il secondo è invece un avviso pubblico di presentazione della manifestazione di interesse per il ruolo di Istruttore amministrativo nello staff del sindaco a tempo determinato – categoria C. La scadenza è prevista per il 21 febbraio.