Autojunior presenta le nuove Suzuki Hybrid: Porte aperte da venerdì a domenica FOTO e VIDEO

Oggi, sabato 8 e domenica 9 febbraio saranno tre giornate interamente dedicate alla presentazione delle nuove vetture ibride di casa Suzuki. Milva Uberti Bona, titolare della concessionaria Autojunior, e tutto il suo staff saranno lieti di accogliere gli ospiti per presentare i nuovi modelli Suzuki Vitara ed S-Cross, in 2WD e 4WD.

Autoricarica, libero accesso in città e bassi consumi sono solo alcune delle tante caratteristiche che rendono le nuove Hybrid green, uniche e tecnologiche.

Le auto si potranno visionare presso la concessionaria, a Biella Chiavazza in via Milano 46.



Per l'occasione, questa sera verrà realizzato presso la sede un aperitivo che inizierà alle 17,30 con catering e musica live dei The Bowman in set acustico.

Sabato e domenica Autojunior sarà a disposizione degli ospiti per i Test Drive. Un'occasione unica per conoscere da vicino le nuove tecnologie del mondo Hybrid.

Per maggiori informazioni: Autojunior – Biella, via Milano 46 – Tel. 015 28766.

Sito: www.concessionari-suzuki.it/autojunior

Mondo Hybrid: www.concessionari-suzuki.it/autojunior/promo/be-hybrid-drive-suzuki/

Pagina Facebook: www.facebook.com/Autojunior1985/

Pagina Instagram: www.instagram.com/autojunior.srl/

Consumi:

Consumo ciclo combinato gamma Suzuki Hybrid: da 4,1 a 4,9 l/100 km (NEDC correlato), da 5,0 a 6,4 l/100 km (WLTP). Emissioni CO2 da 94 a 112 g/km (NEDC correlato), da 113 a 145 g/km (WLTP).

*Prezzo promo chiavi in mano riferito a IGNIS 1.2 HYBRID COOL (IPT, PFU e vernice met, escluse), presso i concessionari che aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 29/02/2020.