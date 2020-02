Salussola: I dipendenti comunali esempi di efficienza

"Gentile Sindaco, con la presente desidero informarLa che i dipendenti del Comune di Salussola ieri mi hanno aiutato a risolvere un problema piuttosto grave relativo a un atto di matrimonio che dovevo urgentemente ottenere per depositarlo in tribunale a Biella.

Sono stati tutti estremamente cortesi, competenti ed efficienti, oltre che risolutivi per me. Di questo penso che Lei debba essere informato. Visto che la norma è di ricevere comunicazioni di reclamo, proteste o lamentele, ritengo sia doveroso, oltre che piacevole, inviare anche comunicazioni di elogio.

Conosco piuttosto bene la realtà dei piccoli Comuni, in quanto sono Data Protection Officer di una ventina di essi, e mi creda, non è la norma trovare tutta questa cortesia e collaborazione.Ringrazio dunque il Comune di Salussola, nella persona dei suoi dipendenti, per l’aiuto prestatomi. Un cordiale saluto".

Questo il testo del messaggio inviato da un privato cittadino al sindaco di Salussola, Carlo Cabrio, per congratularsi per l'efficienza del personale comunale. "In qualita' di sindaco - commenta Carlo Cabrio - mi rende felice poter pubblicare questo messaggio ricevuto da un privato cittadino che in tempi di polemiche e di disservizi legati al lavoro negli enti pubblici riscontra invece l'efficienza dei nostri dipendenti".