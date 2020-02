Cerrione piange il suo "Dottore". Il ricordo nelle parole del sindaco Anna Maria Zerbola

Per tutti era il "Dottore". Cerrione piange la sua scomparsa, insostitutibile come umanità e competenza. Ecco il ricordo del sindaco Anna Maria Zerbola. "Giovedì pomeriggio abbiamo accompagnato il dottor Vincenzo Rossetti nel suo ultimo viaggio terreno. Tante le persone che si sono raccolte intorno ai figli ed ai nipoti in segno di riconoscenza. Rossetti è stato un medico h24, capace ed attento ed anche innovativo. Ha portato a domicilio i primi interventi di agopuntura ai suoi pazienti.

Sin dalla più tenera età ha seguito la famiglia in vari spostamenti, a causa del fatto che il padre fosse capo miniera. Vincenzo è nato a Minucciano (Lucca), dove è rimasto per qualche tempo, per poi spostarsi in vari luoghi della Toscana (Grossetano) e salire in Trentino, dove ha frequentato la quarta e la quinta ginnasio: la lingua parlata era il tedesco mentre i professori di latino e greco si esprimevano solo in queste lingue antiche. Dopo le iniziali ovvie difficoltà, la brillante intelligenza di Vincenzo gli ha consentito di ottenere sempre la promozione.

Successivamente, la famiglia si è spostata nel Biellese e Vincenzo ha concluso brillantemente gli studi. Dopodiché' si è iscritto a medicina e, galeotto il treno, ha conosciuto la futura moglie che studiava biologia a Torino (siamo verso la fine della seconda Guerra Mondiale). Si è laureato con il massimo dei voti, in Medicina e Chirurgia, per poi specializzarsi a Pavia in malattie del sangue e della circolazione. Nel 1950, già medico condotto nel Comune di Cerrione, si è unito in matrimonio a Eleonora Sudano e la famiglia cresce, i figli sono quattro.

Vincenzo, il "Dottore", ha lavorato incessantemente giorno e notte (non c'era la guardia medica) alla stregua di un missionario, prendendosi cura di tutti i suoi pazienti, come fossero parenti stretti. E' entrato nelle case di tutti con semplicità, umiltà, umanità e grande competenza. Personalità carismatica e travolgente ha lasciato un ricordo indelebile in tutti coloro che hanno avuto il piacere di averlo come medico. Per tutti, il Dottore".