A Roppolo WiFi gratuito nelle aree pubbliche

Da fine gennaio il Comune di Roppolo ha esteso la copertura WiFi pubblico gratuito, rendendo attive l'area del parcheggio del castello ed il sagrato della chiesa di San Michele, che vanno ad aggiungersi alla piazza del mercato ed al cortile della scuola. Per connettesi in queste zone, occorre scelgliere dal cellulare la rete "Hotspot Sailweb WiFi" e registrarsi soltanto la prima volta (successivamente è sufficiente la riconnessione). La connessione gratuita è possibile per la durata di due ore ogni giorno.

L'Amministrazione ha adottato il WiFi come parziale risposta al fatto che Roppolo abbia una pessima copertura telefonica, per permettere l'accesso ad Internet (sia pubblico e gratuito, sia privato a pagamento) non solo ai cellulari sprovvisti di campo GSM, ma anche a tablet, computer, auto, qualsiasi dispositivo che sia capace di collegarsi al WiFi.

Un aspetto che il sindaco, Renato Corona, tiene a precisare: "Vorrei sottolineare per chiarezza che l'attivazione delle aree WiFi è una iniziativa congiunta del Comune e del provider Internet Sailweb. Nulla ha a che fare con la copertura telefonica fornita dai provider telefonici (TIM, Vodafone, Wind) come erroneamente inteso da alcuni cittadini. L'annoso problema della pessima copertura telefonica è stato affrontato, finora senza risultati, sia dalle amministrazioni precedenti, sia dalla nuova, in ultimo mandando una lettera alle direzioni commerciali dei provider, che non hanno risposto".

"E' nostra intenzione promuovere una campagna mediatica - contunua il primo cittadino - per cercare di smuovere, pur sapendo quanto sia difficile, anche i provider telefonici. Chiediamo l'aiuto di tutti per questo, in prima battuta diffondendo con ogni mezzo la indisponibilità dei provider a prendere in carico il problema, ed in seconda battuta cercando di comprendere chiaramente di chi siano le responsabilità di questo stato di cose".