Wind potenzia il segnale in Valle di Mosso

Wind potenzia il segnale nella Valle di Mosso. L’azienda di telefonia ha presentato due istanze agli uffici dell’Unione montana per installare due nuovi impianti per la telefonia cellulare. Uno sarà sistemazione in frazione Livera a Pettinengo, mentre l’altro in viale delle Rimembranze nei pressi del cimitero a Lessona. I progetti sono depositati negli uffici dell’Unione montana e i privati possono prenderne visione presentando eventualmente memorie.Di recente nella valle di Mosso si sono registrati diversi disservizi per la telefonia cellulare con zone d’ombra in alcuni paesi o frazioni.