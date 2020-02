Vigliano Basket, gioisce solo l'Under 17. Male Under 16 e 13

La partita rimane in equilibrio fino all’intervallo lungo poi ad inizio terzo quarto Vigliano spinge sull’acceleratore e chiude la contesa con una buona attenzione difensiva e con buone percentuali dal campo. Un comprensibile rilassamento nell’ultima decina chiude il match sul 70-104 Buona prestazione su un campo tradizionalmente sempre ostico e contro un buon avversario, i ragazzi sono stati bravi a mantenere una buona concentrazione e intensità per tutta la partita. Si sono viste delle belle giocate collettive sia in attacco che in difesa, qualche errore banale da evitare figlio di troppa superficialità che in futuro si può pagare a caro prezzo. Venerdì arriva a Vigliano la formazione di Pms, partita da non sottovalutare per evitare brutte sorprese. Inizio del match alle 19.45.

Basket Cigliano U17 – Vigliano Basket Club U17 70 – 104 (18-24, 36-48, 49-75)

TABELLINO VIGLIANO BASKET CLUB U17 Scardoni 5, Moggio 18, Bottone 14, Acquadro 5, Moro 7, Ceretti 14, Mancin 2, Foglio Bonda, Blair 15, Leonardi 11, Costanzo, Mosca 13, All. Antona

Era la partita che avrebbe deciso chi avanzava nel campionato top e alla fine dei 40' ad alzare le braccia sono stati i ragazzi vercellesi che tolto il primo quarto sono sempre stati avanti. Così coach Chiarello: “sono molto arrabbiato per questa sconfitta che ci nega il girone top, paghiamo tutti gli errori di quest'anno compreso un lavoro non sempre all'altezza. Ora testa al girone di consolazione cercando di migliorarci e divertirci fino alla fine stagione.”

Vercelli Rices - Vigliano Basket Club U16 59 - 51 (14-16, 27-21, 44-37)

TABELLINO VIGLIANO BASKET CLUB U16 Bassino , Belluco 7, Mozzato 5, Coghetto 14, Romano, Friaglia 9, Minola 2, Martino 3, Grosso 6, Tiso 5.

Bel match contro i valsesiani deciso nell'ultimo quarto dopo che le due squadre si sono date battaglia per tutta la partita. Questo il commento di coach Chiariello: “c'è rammarico abbiamo giocato bene chiaramente loro sono più organizzati peccato per alcuni falli che forse ci hanno danneggiato ma noi guardiamo avanti e proviamo a migliorarci.”

Vigliano Basket Club U13 – Basket Borgosesia U13 54 – 59 (14-12, 20-29, 43-43)

TABELLINO VIGLIANO BASKET CLUB U13 Gallotto 4, Reggiani, Riccelli, Trotta 22, Turricelli 1, Valli 5, Zanetti 16, Andronachi 4, Bassino, Petti, Deak, Zorddu 2