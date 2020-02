Tennistavolo: Biella sugli scudi al Grand Prix di Torino

La quarta prova del Grand Prix Giovanile, a sole tre settimane di distanza dalla prova unica di Isola d’Asti, si è disputata a Torino nella palestra di via Tempia. La centralità della sede e la relativa comodità di accesso ha agevolato la partecipazione per cui il numero degli iscritti è stato decisamente notevole. La rappresentativa del Tennistavolo Biella, composta da 19 ragazzini, è stata all’altezza del standard qualitativo del sodalizio, conquistando 5 primi posti, 4 secondi e sette semifinali. Nell’under 9, gareggiano Mattia Noureldin e Christian Giordano alla sua primissima esperienza di gara.

Entrambi raggiungono la semifinale, battuti rispettivamente da Mastroleo e da Monte che poi andrà a vincere la gara. Nelle Giovanissime Arianna, come al solito, non ha difficoltà ad imporsi alle due avversarie Gianotti Prat e Fogliato. Nella omologa categoria al maschile, ottimo risultato di Giacomo Forno che va a vincere la gara sull’eterno amico-rivale il cossatese Erik Marangone. Sempre in questa competizione Mattia si ferma ai quarti mentre Christian disputa il consolazione. La gara della categoria Ragazze è appannaggio di Lodovica Motta che supera in finale la novarese Ramazzotti. In semi troviamo sia Arianna Gamba che Federica Prola, mentre la neoentrata Gaia, sorella maggiore di Mattia, gioca nel torneino degli esclusi.

Sugli scudi, tra i maschietti, troviamo Tommaso Sorrentino che si impone al bravo Erik al termine di una partita molto combattuta. Il sempre più convincente Jack Cenedese si ferma in semifinale battuto dal compagno di squadra, mentre ai quarti troviamo Giacomo, anche lui caduto sotto il fuoco amico del futuro vincitore, e Stefano Torrero. Il debuttante Edoardo Dal Pio Luogo, dopo aver superato il girone, si ferma ai sedicesimi. L’amico Elos Marino, invece, si consola nel torneino degli esclusi. Nella categoria Allieve s’impone Vittoria Furno in una finale tutta rosso-blu contro Lodovica. Gaia e Federica disputano il torneino delle escluse con quest’ultima che s’impone in finale sulla novarese della Regaldi Voloshyna.

Gli Allievi, categoria con il maggior numero di atleti biellesi presenti, hanno visto la vittoria dell’Enjoyino Giolito suTommaso che ha disputato un ottimo torneo. Si ferma in semifinale Fabio Cosseddu, battuto dal vincitore; nei quarti troviamo Jack, mentre eliminati negli ottavi Filippo Bracco e Tommaso Spriano. Non superano il girone Edoardo, Elos e Stefano. Vittoria perde la finale della categoria Juniores contro Bosso, mentre piacevolmente troviamo Valentina Torrero in semifinale superata dalla compagna di squadra. Superano tutti il girone iniziale i cinque juniores iscritti. Fabio raggiunge la finale poi battuto da Simon, Filippo si ferma ai quarti, Edoardo Prola, Federico Arno e Tommaso Spree agli ottavi.

Quest’anno il Grand Prix è stato preso un po’ alla bersagliera! Infatti, la prossima prova si giocherà domenica 16 febbraio a Cossato, per poi concludere il tutto a Moncalieri l’otto di marzo. Tradizionalmente, questa bella kermesse, che coinvolge tutta la realtà pongistica giovanile della regione, terminava il 2 giugno, con le prove intermedie spalmate regolarmente lungo tutta l’annata agonistica. Concludere tutta l’attività promozionale così presto, è un vero peccato.