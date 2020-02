Teens Cossato, l'Under 20 fa tris: vittoria in rimonta sul campo di Rivalta

Vittoria in rimonta 63-57 per l'under 20 del Fanton Teens Cossato: lunedì sul campo di Rivalta la squadra di coach Salvoni ha conquistato il terzo successo consecutivo, raggiungendo Cus e Reba al quarto posto in classifica e confermando l'ottimo stato di forma. Dopo un inizio in salita e un -14 a fine primo quarto che non lasciava presagire nulla di buono, il Teens ha dominato il match, concedendo agli avversari solo 31 punti nei restanti 30 minuti. Prossima partita lunedì alle 19.30 sul parquet della capolista Settimo.

Rivalta-Teens Cossato 57-63 (26-12; 38-28; 46-43).

Cossato: Brusasca 5, Dinoia 3, Lavino 8, Mantello 2, Guelpa 16, Curvà ne, Cerri 16, Franco, Prandi 4, Sellari 6, Anebarou 3. Allenatore: Sergio Salvoni.