Raduno di Karate Do per la Mushin Valle Mosso

Nella giornata di domenica 2 febbraio, l'Asd Mushin di Valle Mosso, associazione affiliata CSEN, ha organizzato il tradizionale raduno di recupero; un 'evento totalmente gratuito riservato agli associati per poter recuperare le ore di allenamento perse a causa delle festività natalizie. Il raduno si è tenuto presso la palestra comunale di Coggiola, dove si sono riuniti i karateka del Dojo di Valle Mosso, del corso di Ponzone e di Coggiola.

Nella prima parte l'allenamento è stato suddiviso in tre gruppi in base al grado acquisito, lavorando sulle principali materie di studio del Karate Do: Kihon, tecniche portate a vuoto linearmente, dove si lavora sulla base del movimento; Kata, forme di base e avanzate, dove parte delle tecniche fondamentali hanno una sequenza e una direzione codificata; Kumite, tecniche di combattimento, sia prestabilite che libere, per poter mettere in pratica il lavoro delle prime due materie. Nella seconda parte si è lavorato su tre materie di studio diverse: un piccolo percorso dove oltre alle tecniche portate su bersagli precisi per lavorare sulle zone di impatto, si dovevano superare alcuni ostacoli per allenare fiato e coordinazione; Nunchaku, un'antica arma giapponese fatta di due bastoni corti legati da una corda o catena; Tameshiwari, le prove di rottura, dove tutti i praticanti hanno potuto testare le proprie tecniche su tavole di legno e , per le cinture superiori sui mattoni.

Oltre al grande entusiasmo di praticare tutti insieme, le ultime 3 materie hanno suscitato notevole interesse e voglia di mettersi in gioco per proseguire il proprio percorso di crescita. La costante voglia di praticare e di partecipare alle numerose iniziative organizzate dall' Asd Mushin da parte di tutti i praticanti, è la prova che oltre alla passione per la pratica, c'è un fortissimo spirito di unione e condivisione. Ora si attendono le prossime entusiasmanti iniziative organizzati dall'associazione.