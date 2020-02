Ciaspole di giorno e di notte, benessere e tanto altro nell'inverno dell'Oasi Zegna

Ciaspole di giorno e di notte, sci, yoga, uscite nella natura, gusto e tanto altro!

Prosegue l’attività invernale a Bielmonte (in provincia di Biella, a 1.482 mt), cuore sciistico dell’Oasi Zegna, con numerose proposte studiate per soddisfare le esigenze degli sportivi e delle famiglie. Escursioni con le ciaspole, laboratori per i bambini, appuntamenti dedicati allo yoga e al benessere e molto altro. Ecco i principali appuntamenti dei prossimi weekend:

Con le ciaspole nella natura e al chiaro di luna (8 e 16 febbraio; 1, 7 e 8 marzo). In compagnia delle guide naturalistiche di OverAlp si va alla scoperta dei luoghi più suggestivi del parco della Valdilana: con le ciaspole ci si allontana dai rumori e dalla folla e ci si immerge nella natura, a caccia di silenzio e di paesaggi incontaminati. Eccole prossime date: 2,8 e 16 febbraio; 1 e 7 marzo. Prenotazione obbligatoria alla mailoveralp@overalp.com. Info 015 0990725 - 349 6252576 (lun - ven 9 - 17). Molto suggestive sono anche le ciaspolate durante le notti di plenilunio: le prossime date sono l’8 febbraio e il 7 marzo. Le escursioni (organizza l’associazione Amici del Fondo - info 328.9345001 – 339.7628696) conducono alla scoperta dei boschi dell’alta Val Sessera, dal Bocchetto Sessera all’Alpe Artignaga e prevedono una sosta davanti al fuoco con cioccolato caldo o vin brulè. La serata si conclude con una cena (facoltativa) a base dipolenta concia.

Dog Trekking (9 febbraio). E’ dedicata a chi vuole condividere l’amore per la neve con il proprio cane l’escursione del 9 febbraio con l’esperta cinofila Theodora Biganzoli che accompagna i partecipanti lungo uno dei sentieri dell’Oasi dedicati alle racchette da neve. Al termine, pranzo conprodotti tipici. Per info: 340.8337640 - info.dogs@libero.it

Sciare di notte (29 febbraio). Nell’ultimo giorno di febbraio, dalle 18.30 alle 21.30, la pista da sci si illumina per dare la possibilità agli appassionati delle discese di provare la magia della sciata in notturna. Info: Icemont Tel. 015.744102 info@bielmonteneve.it

Winter Bielmonte Kids (tutti i weekend). Il successo del parco giochi sulla neve ha convinto gli organizzatori a raddoppiare i giorni di apertura. Fino alla fine della stagione, infatti, il Winter Bielmonte Kids spalanca le proprie porte ai bambini sia di sabato che di domenica. Gli animatori coinvolgono i partecipanti in attività che vanno dai pupazzi di neve ai disegni da colorare fino al Gira Gira, una giostra rotante con i gommoni. Il parco giochi si trova sopra al parcheggio coperto, zona partenza degli impianti di Bielmonte. Orari: sabato e domenica dalle 11 alle 16. Info Exploring Outdoor: 377.3005100.

Caccia al tesoro sugli sci (8 e 9 febbraio). Anche i più grandi giocano sulla neve con il ‘Rossignol X Color Tour’. Le squadre indossano tute bianche adatte a essere sporcate di colore e vanno a caccia delle X colorate disseminate lungo le piste. Il gioco è adatto a sciatori di ogni età e di ogni livello. Il villaggio del ‘Rossignol X Color Tour’ è aperto sabato 8 febbraio (dalle 9 alle16) e domenica 9 (dalle 9 alle 15.30). Il contest è domenica 9 febbraio dalle 10.30 alle 14. Si partecipa iscrivendosi sul sito www.rossignolxcolortour.com

Sciatori d’epoca a Bielmonte (8 e 9 febbraio). L'Oasi Zegna ospita un fine settimana di festa, l'8 e il 9 febbraio, dedicato al maestro Mario Ferragut che nel 1956 fondò la Scuola Sci di Bielmonte. Sabato 8 febbraio alle 18.15 si tiene una gara di sci d'antan aperta a chiunque voglia partecipare, purché in possesso di sci dritti. Sono previste cinque categorie: pionieri (sci di legno con solette non plastificate e scarponi in cuoio), antichi (scarponi cuoio, sci dilegno, solette plastificate o metallo e fibre antecedenti il 1975), vintage (scarponi in plastica, sci dritti, metallo e plastica antecedenti il 1985), pionieri telemark (sci di legno, scarponi cuoio), vintage telemark (sci dritti in metallo e plastica). Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. Sono previsti, inoltre, premi per il concorrente più giovane e per quello più anziano.

Trattamenti al Bucaneve Wellness (aperto tutti i weekend). Perfetti dopo una discesa o una ciaspolata o utili per combattere il freddo delle temperature invernali, i trattamenti wellness dell’hotel Bucaneve sono una vera e propria coccola per rigenerarsi. La spa propone vari percorsi benessere, dal ‘Purifying Balance’ al ‘Luxury Wellness’, tutti basati sull’utilizzo di prodotti biologici. Oltre ai trattamenti è possibile usufruire della sauna, del bagno turco, il percorso kneipp, la doccia emozionale, una vasca idromassaggio panoramica e un’area massaggi. Info www.bucaneve.eu