Mattarella incontra studenti al Quirinale insieme al ministro Azzolina FOTO

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato oggi al Quirinale gli studenti di alcune scuole secondarie di primo grado.Nel corso dell'appuntamento, il capo dello Stato ha risposto alle domande di alcuni allievi. Accanto a lui era presente anche il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina.

“Un momento prezioso, in cui il presidente Mattarella ha offerto una grande lezione di educazione civica e ha mostrato la vicinanza che le istituzioni vogliono esprimere ai nostri ragazzi – ha spiegato in un post su Facebook il ministro biellese - Al termine ho voluto ringraziare personalmente il Presidente per la sua visita alla scuola dell’Esquilino, a Roma. Un quartiere dove è forte la presenza della comunità cinese. Ha dato un segnale chiaro, contro ogni possibile pregiudizio. Un gesto rassicurante. In questa fase è necessario avere responsabilità e fiducia”.