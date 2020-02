Rifugio Monte Barone aperto per il fine settimana di carnevale

Proseguono le aperture invernali del rifugio Monte Barone sopra Coggiola. Per il fine settimana infatti i gestori hanno deciso di tenere aperto, l’occasione è data dal carnevale. Sabato e domenica chi vorrà potrà salire da Coggiola zaino in spalla fino al Ponasca, la via è percorribile. I gestori propongono di inventarsi una maschera e salire al rifugio a divertirsi per un week-end in grande allegria.