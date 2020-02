La quattordicesima edizione della fagiolata della SOMS di Brusnengo si terrà domenica 9 febbraio, a partire dalle 11, in via Forte 8, vicino alle scuole elementari.

Anche quest'anno non mancherà la Trippa di San Rocco by Enzo per cui è gradita la prenotazione (015.985036; 3406099802).