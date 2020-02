A Valle Mosso torna in scena il pranzo del baccalà dell'Auser Volontariato Vallestrona

Torna a grande richiesta il tradizionale pranzo del baccalà realizzato dai volontari dell'Auser Volontariato Vallestrona, in programma domenica 9 febbraio, nei locali della propria sede di Piazza Repubblica 6, a Valle Mosso, nel comune di Valdilana. Per partecipare è necessaria la prenotazione. I posti sono limitati. Per info: 338.3183724 o 347.0672235.