Dal Nord Ovest - Tre sorelle si tolgono la vita a Carmagnola: avevano già tentato il gesto nel 2015

Tre sorelle di 54, 67 e 76 anni si sono tolte la vita impiccandosi a Carmagnola. Le tre donne nel 2015 avevano già tentato il suicidio mentre si trovavano a Valtournenche, in Valle d'Aosta, ma in quell'occasione i Carabinieri erano riuscite a salvarle.

Stamattina i militari si sono recati nella casa di una delle sorelle, trovandola impiccata. In tasca la donna aveva un biglietto con cui chiede scusa per il gesto e spiega di averlo fatto dopo aver trovato le due sorelle, anch'esse impiccate, in un casolare di loro proprietà, situato sempre a Carmagnola. Le forze dell'ordine hanno così rinvenuto gli altri due cadaveri.