Dal Nord Ovest - Schianto tra due auto, ferite lievi per due persone

Incidente tra due autovetture a Roasio. Il fatto è avvenuto questa mattina, poco dopo le 8. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento permanete di Varallo Sesia e i volontari di Romagnano per la messa in sicurezza dei mezzi e il tratto di strada interessato, insieme ai Carabinieri di Gattinara per i rilievi e i sanitari del 118. Quest'ultimi hanno prestato le prime cure a due persone, rimaste lievemente ferite nello schianto.