Dal Nord Ovest - Lodi: deraglia treno ad alta velocità, almeno due morti e diversi feriti

Incidente sulla linea alta velocità Milano-Bologna all'altezza di Casalpusterlengo (in provincia di Lodi): un treno è deragliato e alcune vetture si sono ribaltate. Morti entrambi i macchinisti. Diversi i feriti. traffico ferroviario in tilt. La motrice del convoglio, dopo essere sviata dai binari per cause ancora da chiarire, sarebbe uscita completamente dalla sede finendo prima contro un carrello su un binario parallelo e poi contro una palazzina delle ferrovie, dove ha terminato la sua corsa. (Fonte Tgcom24)