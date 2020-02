Dal Nord Ovest - Esce di strada e finisce con l'auto in un fosso

Auto fuori strada, nel pomeriggio di giovedì, a Olcenengo. L'incidente, che non ha coinvolto altre vetture, è avvenuto intorno alle 17 lungo la Provinciale 6: in maniera autonoma una vettura è finita fuori strada, restando bloccata in un fosso che delimita i campo. Lievi, per fortuna, le conseguenze per i due occupanti del veicolo.

Sul posto, per i soccorsi sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli e una del distaccamento volontario di Santhià; l'intervento si è reso necessario per la messa in sicurezza del mezzo.