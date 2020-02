Tir si incastra in un tornante a Tollegno, Vigili del Fuoco al lavoro con l'autogrù FOTO

Brutta disavventura per il conducente di un camion. Mentre stava scendendo in direzione della filatura, un tir si è incastrato in un tornante lungo la via Roma di Tollegno, occupando tutta la carreggiata. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 19.30 di oggi, 6 febbraio.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dei Vigili del Fuoco e le Volanti della Questura di Biella: ora è in azione l'autogrù per rimuovere il mezzo pesante il più velocemente possibile. Al momento la strada è chiusa al traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Seguiranno aggiornamenti.