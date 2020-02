Nuovo incendio al Tracciolino: Vigili del fuoco, corpo Aib e Carabinieri forestali al lavoro

Circa un'ora di lavoro per Vigili del fuoco, volontari Aib e Carabinieri forestali, nel primo pomeriggio di oggi giovedì 6 febbraio, al Tracciolino in località Forgnone nel comune di Pollone, per un incendio che ha interessato il pascolo sotto la strada nelle vicinanze dei ripetitori. Bruciati circa 8 mila metri quadrati verosimilmente grazie ad un atto doloso. Alle 15,30 le squadre intervenute hanno fatto rientro a Biella.