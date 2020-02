Follia in via Gorei: il 67enne è piantonato nella camera d'ospedale, la moglie ha ripreso conoscenza

Ha ripreso conoscenza e ha già parlato con la Polizia, Giancarlo Favero pensionato di 67 anni, ora accusato di tentato omicidio nei confronti della moglie, Raffaella Salussoglia maestra di 58 anni. La donna è stata operata nella giornata di ieri ad un intervento delicato alla testa a seguito del folle colpo, inferto con un ferro da stiro, dallo stesso marito. La 58enne si trova ora ricoverata al Cto di Torino ed è ancora in prognosi riservata ma ha ripreso conoscenza. Il Favero, anch'esso sottoposto ad un intervento chirurgico, si trova piantonato in una camera dell'ospedale di Ponderano. Per lui il timore fondato di un nuovo folle gesto dopo i tentativi di tagliarsi la gola e ferirsi ad una gamba vicino all'arteria femorale.

In questa brutta storia, merita evidenziare, un atto eroico di un poliziotto, il primo intervenuto nell'appartamento di via Gorei a Biella, nella mattina di mercoledì 5 febbraio. Oltre al suo dovere civico, l'agente della Squadra volante della Polizia ha salvato la vita al Favero grazie al suo intervento nel tamponare il sangue che flottava dal collo dell'uomo. Pochi istanti prima, insieme ai colleghi, ha fermato l'uomo mentre tentava di gettarsi dal balcone. I sanitari, più tardi, gli hanno confermato che per quel gesto, il 67enne è ancora vivo.